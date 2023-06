Lobotka a cuore aperto dal suo account Instagram

Lobotka ringrazia tutti attraverso Instagram

Stanislav Lobotka utilizza il suo profilo Instagram per dedicare un pensiero a tifosi, conoscenti, amici e familiari.

“Il successo è di tutti quelli che mi hanno sostenuto, coloro che sono stati al mio fianco e di chi mi ha motivato e aiutato in questo fantastico viaggio verso lo scudetto. Questo trionfo appartiene a tutti voi. Il percorso è iniziato tanto tempo fa e soprattutto vorrei mostrare gratitudine a chi mi è stato vicino nei momenti brutti. Il cammino impervio ha reso la vittoria ancora più bella“.

Su Stanislav si costruisce il futuro del club ed è l’anima pulsante del gioco del Napoli, lì nel punto nevralgico dove ogni trama viene intessuta. Fresco di rinnovo ha prolungato il suo contratto fino al 2027 con opzione per anno successivo.

Incomprensibile resta la scelta di non avergli attribuito il riconoscimento come miglior centrocampista del torneo della serie A appena conclusa e addirittura non averlo nemmeno iscritto al terzetto che finale che si è conteso tale riconoscimento.

Fonte foto www.flickr.com