VIDEO – Siparietto Spalletti-Ultras a Castel Volturno: regalo ‘speciale’ e lettera

Siparietto Spalletti-Ultras a Castel Volturno: regalo speciale, striscione e lettera

Ultime notizie Napoli – Siparietto Spalletti-Ultras a Castel Volturno. Luciano Spalletti ha ricevuto un regalo speciale dagli ultras del club partenopeo. Il regalo da scartare, per il mister è il “volante della Panda rubata” il 16 ottobre 2021, a cui fece seguito uno striscione all’esterno del Maradona: “Spalletti la Panda te la restituiamo, bast ca te ne vaje”. Oltre al volante, nella scatola, anche un CD di Pino Daniele.

Spalletti-Ultras e il regalo

Nel video girato in sala stampa a Castel Volturno, il tecnico scherza con gli ultras che ammettono con ironia di essere stati loro i protagonisti di quel gesto. Con uno striscione: “16-10-21…mariuoli liberi!”.

Il gruppo poi, regala una targa a Spalletti, con una lettera che il tecnico legge insieme agli Ultras. Di seguito quanto scritto nella targa:

“16 ottobre 2021. Questo è quel che rimane della Panda squagliata (indicano il volante e Spalletti ride fingendo di guidare, ndr). Tutto fa brodo. La tua Panda ci siamo presi, con mille euro l’amm’ squagliat’… Ti dicemmo pure vattenn’, simm nuje di quello striscione. Mo’ stamme ccà, per ringraziare. Forse hai capito che questa città non è come ll’at’, sincerità. Coi CD pezzott’ di questa città, pure Pino Daniele riesci a capì. ‘Terra mia’, la macchina tua. Mischiamo tutto e parlammo d’ammore: pe’ ‘stu popolo, pe’ ‘sti culure. Stai dint’o’ core nuost’, Lucià: Napoli campione, i mariuoli”.

