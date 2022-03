Lobotka è l’uomo in più di Spalletti: “Un flipper godibile e spettacolare”

La Gazzetta dello Sport – Chiave tattica: è Stanislav Lobotka l’uomo in più di Luciano Spalletti.

In chiave tattica è Stanislav Lobotka l’uomo in più di Spalletti. Le parole del quotidiano:

“Perché quando sta bene lo slovacco ha dimostrato di saper far girare palla molto rapidamente spostando in velocità l’azione del Napoli. Difficile da arginare per chiunque. Un flipper godibile e spettacolare che se trova i meccanismi giusti difficilmente andrà in tilt”.

