FOTO – Lobotka-Napoli, rinnovo a un passo: cifre e durata del nuovo contratto

Lobotka-Napoli, rinnovo a un passo: il Tweet di Nicolò Schira

Lobotka-Napoli, rinnovo a un passo, come si apprende dalle ultime notizie riportate su Twitter dal giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira:

“Il prolungamento del contratto di Stanislav Lobotka con il Napoli fino al 2027 con opzione per il 2028 è alla fase finale. Pronto un aumento di stipendio a 2,8mln di euro netti/anno più 0,5mln di bonus”.

🚨 Excl. – Stanislav #Lobotka’s contract extension with #Napoli until 2027 with option for 2028 is at the final stage. Ready an increase in salary to €2,8M net/year + 0,5M as bonuses. #transfers

— Nicolò Schira (@NicoSchira) October 16, 2022