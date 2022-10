Tare: “Penso che De Laurentiis sarà costretto a vendere la società”

Il d.s. della Lazio durante una lectio alla Luiss

Il direttore sportivo della Lazio Igli Tare ha tenuto una lectio all’università Luiss di Roma sul tema “evoluzione del diritto sportivo e dei profili economico-finanziari delle società“. Ecco le sue parole:

“Le multiproprietà non sono un caso solo italiano, ma ormai sono presenti un po’ in tutto il mondo. Ci sono molti fondi a livello mondiale, che hanno acquisito moltissime società anche in Italia. Possiedono fino a sei, sette società diverse in paesi diversi.Non penso sia una cosa sbagliata, deve avere un secondo fine che sia utile per l’azienda. Dipende da quale sia il fine della multiproprietà. Tuttavia se possiedi un club che ha ambizione di andare nel calcio che conta, ad esempio la Serie A, alla lunga diventa un problema. Penso a De Laurentiis a Bari: sarà costretto a vendere, magari a breve, tra sette mesi. Perciò io insisto sulle necessità di formare delle seconde squadre”.

Fonte foto: facebook

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Ultimissime sulle formazioni Napoli-Bologna: due cambi in attacco per Spalletti

Spalletti: “L’obiettivo è vincere le partite. Ndombele dal 1′. Gestione dell’attacco? Valutiamo”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEBI

Prosegue il testa a testa tra Pd e FdI nei sondaggi politici