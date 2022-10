Ultimi biglietti disponibili Napoli-Bologna: partita la vendita per la Curva A inferiore

Ultimi biglietti disponibili Napoli-Bologna

Ultimi biglietti disponibili per Napoli-Bologna, da poco è partita la vendita dei biglietti per la Curva A inferiore. Già terminati i tagliandi per le Curve e i Distinti superiori, ora sono in esaurimento anche Curva B inferiore e le tribune superiori.

