Lombardo ribadisce – Il Napoli non partirà per Torino

La SSC Napoli, attraverso il capo della comunicazione Nicola Lombardo, annuncia che non partirà per Torino per disputare la gara contro la Juventus.

Al Napoli, ricorda Lombardo, è stata vietata la possibilità di recarsi in Piemonte dalla Asl del capoluogo campano. Pertanto il Napoli non partirà nonostante la recente nota della Lega Serie A che non vede ragioni ostative allo svolgimento della gara. A riportarlo è TuttoNapoli.

