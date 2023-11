Situazione rinnovi: Osimhen, Kvaratskhelia e Zielinski, gli aggiornamenti

Rinnovi, Osimhen, Kvaratskhelia e Zielinski, le ultime

Situazione rinnovi in casa Napoli, la redazione di Radio Kiss Kiss Napoli ha fatto il punto riguardo i tre azzurri: Osimhen, Kvaratskhelia e Zielinski. Il prossimo a prolungare il contratto dovrebbe essere Matteo Politano, uno dei migliori in quest’avvio di stagione.

Lontani i rinnovi per gli azzurri Osimhen, Kvaratskhelia e Zielinski, con quest’ultimo che a gennaio potrebbe accordarsi con un altro club e partire a parametro zero in estate.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Termina collaborazione SSCN Ortopedia Ruggiero: creatrice delle mascherine di Osimhen

Ceci racconta la reazione di De Laurentiis all’intervallo di Napoli-Milan: il retroscena

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Chiara Ferragni, la rivelazione: “Sì, Fedez a Sanremo mi ha ferito”