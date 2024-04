Corriere dello Sport – Lotito vuole Simeone: resta viva l’idea di uno scambio con Immobile

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sull’interesse di Claudio Lotito per Giovanni Simeone. L’attuale capitano e icona della Lazio, Ciro Immobile vorrebbe restare in biancoceleste, ma il presidente non sarebbe della stessa idea. La stagione per lui è stata davvero un disastro tra infortuni e score impietoso, solamente 6 gol in campionato. Intanto Ciro ha fatto sapere di non voler cambiare squadra, nemmeno davanti a un’offerta faraonica dell’Arabia Saudita.

Lotito, invece, sogna uno scambio con il Napoli, perché nel mirino del patron della Lazio, ci sarebbe finito da tempo Giovanni Simeone. Il 34enne vorrebbe riscattarsi, anche perché a dirla tutta, a Roma troverebbe un buon ambiente e un ingaggio da top player. Inoltre, ritroverebbe Igor Tudor che lo renderebbe protagonista del progetto.

Fonte foto in evidenza — (da Football Pictures) Flickr.com —

Nasce il canale WHATSAPP di ForzAzzurri – La voce dei tifosi del Napoli

CLICCA SULL’ICONA E ISCRIVITI

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Auriemma su Monza-Napoli: “Quei 4 gol sono solo dei giocatori, no di Calzona o altri”

Infortunio Olivera, l’esito degli esami: il bollettino medico

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Fedez, nella nuova casa c’è un regalo speciale per i figli. Mentre Chiara Ferragni svende i suoi capi