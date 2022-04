Lotta Scudetto, per Sconcerti Napoli-Roma sfida fondamentale

Il direttore Mario Sconcerti, all’interno del Corriere della Sera, ha analizzato la lotta scudetto in Serie A. Questi alcuni estratti di ciò che ha scritto: “Dietro la regolarità abbastanza normale dei risultati si nascondono alcuni dettagli importanti. Il primo è il colpo d’occhio alla classifica, il Napoli è a cinque punti e deve incontrare la Roma, una delle squadre più in forma del campionato. […] Il secondo particolare è che se niente cambia, le carte restano nella mano dell’Inter che ha il suo punto virtuale di vantaggio. Il terzo è che la Juve con sei partite da giocare, non ha più il tempo di farsi venire dubbi, è fuori dalla corsa. […] Nel gioco reale ha mostrato qualcosa in più l’Inter, sempre in controllo e predisposta ad arrivare al tiro con buona facilità. Il Milan ha fatto in fretta il gol che gli mancava, l’ha fatto anzi l’uomo che era mancato in questi ultimi turni, Leao […] Tutta Milano ora si mette a guardare Napoli. Credo sia il momento decisivo. Tra adesso e il prossimo turno (Inter-Roma, Lazio-Milan) avremo una risposta forse definitiva.