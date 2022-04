Lozano a caccia di nuove esperienze, già pronto l’erede: ecco di chi si tratta

La Gazzetta dello Sport – Hirving Lozano a caccia di nuove esperienze, già pronto l’erede: si tratta di Khvicha Kvaratskhelia.

Secondo l’indiscrezione del quotidiano, Hirving Lozano in estate potrebbe salutare definitivamente il Napoli. La società corre ai ripari e spunta già il sostituto:

“È sempre più consistente la possibilità che il 1° luglio venga tesserato a parametro zero il nazionale georgiano Khvicha Kvaratskhelia, 21 anni, protagonista di una vicenda davvero particolare. Tesserato ora con la Dinamo Batumi, ha ottenuto lo svincolo della Fifa dal Rubin Kazan dopo lo scoppio della guerra in Ucraina. Di lui si parla molto bene e non è da escludere che prenda il posto del messicano Lozano, a caccia di nuove esperienze”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Del Piero: “essere favoriti crea pressione, tensione e responsabilità”

Spalletti: “È una sconfitta che ci costa molto e non meritavamo”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

“Alla fine Macron conquisterà i voti della sinistra”. La previsione di Sandro Gozi