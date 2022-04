Del Piero: “essere favoriti crea pressione, tensione e responsabilità”

Del Piero: “non hanno ancora trovato quella chiave per potere spiccare il volo”

Alessandro Del Piero è intervenuto ai microfoni di Sky, nel corso di ‘Sky Calcio Club’. Ecco le sue parole:

“A livello generale la squadra sente pressione per la posizione in cui è. Oggi, probabilmente, anche a livello emotivo, di personalità e di carattere queste squadre non hanno ancora trovato quella chiave per potere spiccare il volo. Infatti c’è stata un’alternanza continua, come arrivi lì sopra arrivano i brividi, perché essere favoriti crea pressione, tensione e responsabilità. Pensiamo al Napoli, che ha offerto il gioco più bello e spettacolare, ha fatto vittorie incredibili, è arrivato lì lì e poi è sempre crollato soprattutto in casa. E’ assurdo!”