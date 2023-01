Lozano: “Dobbiamo continuare così fino all’ultimo, siamo concentrati”

Le parole di Hirving Lozano a Sky Sport dopo la vittoria contro la Roma.

“Penso che sia bello quando decidono la partita i giocatori entrati dalla panchina, l’allenatore sa che i giocatori in panchina possono essere importanti e stasera l’hanno fatto benissimo”.

In un gruppo come questo, come si gestiscono le competizioni?

“È bello, la competizione è forte e ti aiuta a tenere il livello alto. È molto importante per noi”.

E la classifica adesso?

“Dobbiamo lavorare giorno dopo giorno e partita dopo partita, dobbiamo andare avanti così fino all’ultimo. È molto importante restare concentrati”

E’ stata questa la partita più difficile?

“Questa partita era molto difficile, forse una delle più difficili di questa stagione”.

Fonte foto: Instagram @hirvinglozano

