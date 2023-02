Lozano, l’ex intermediario: “Logico cha vada via, lui come il migliore Kvara”

Le parole dell’ex intermediario di Hirving Lozano

Cosa riserva il futuro per Hirving Lozano? A questa domanda ha provato a rispondere l’ex intermeidario del messicano, Alessandro Monfrecola, in un suo intervanto a Radio Napoli Centrale, nel corso della trasmissione “Un Calcio alla Radio”.

Queste l e sue parole:

L’ho proposto al Napoli 2-3 anni prima dell’acquisto effettivo. Io l’ho visto nascere, un giocatore fortissimo, sta giocando solo al 70% delle sue potenzialità, non si è mai visto al 100% al Napoli, al massimo delle sue potenzialità diventa come il miglior Kvara[…]. Lozano via da Napoli? Il Napoli smentirà fino al giorno prima in cui partirà. La logica vuole che vada via, ha grosse richieste in Premier, ha uno stipendio di 4,5 milioni e il Napoli sta abbassando il monte ingaggi

