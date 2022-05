Lozano, parla il padre: “Hirving si trova bene a Napoli ma ha i suoi sogni”

Il padre dell’azzurro mette in guardia il club azzurro sul suo futuro

Jesus Lozano, padre di Hirving Lozano, ha parlato a CalcioNapoli24 del probabile futuro dell’esterno azzurro.

Queste le sue parole:

“Abbiamo parlato la settimana scorsa, purtroppo lo Scudetto è quasi matematicamente impossibile, ma il calcio è così. Per fortuna c’è la possibilità di lottare ancora per il titolo l’anno prossimo. Come si trova con Spalletti? Gli ha dato più fiducia, si trova molto bene con lui. Spero che possa andare avanti. La sua fascia preferita è quella mancina, visto che può accentrarsi e calciare. L’uscita di Insigne può dargli più spazio sulla fascia mancina. Futuro? Si trova molto bene a Napoli, penso che vuole restare. È contento della città, si trova molto bene qui assieme a sua moglie e i suoi figli. Giocare in un top club? Ovviamente ha i suoi sogni, ma adesso pensa a far bene con il Napoli”.

