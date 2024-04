Sportitalia – Luis Alberto saluta la Lazio: “Vi avrò sempre nel cuore, continuerò a lavorare fino all’ultimo minuto”

Dopo Lazio-Salernitana, Luis Alberto sul proprio profilo Instagram, ha esposto un suo pensiero: “Sono grato per le manifestazioni di affetto, il mio rapporto con i tifosi della Lazio è ottimo ed è solo un orgoglio. Ringrazio per tutto quello che hanno fatto in questi miei anni nel club, specialmente ai ragazzi della Curva Nord e della Tribuna Tevere che mi hanno sempre sostenuto. Vi avrò sempre nel cuore. Continuerò a lavorare duramente e a dare il massimo in campo fino all’ultimo minuto dell’ultima partita, come ho sempre fatto”.

Fonte foto in evidenza — (da Football Pictures) Flickr.com —

Nasce il canale WHATSAPP di ForzAzzurri – La voce dei tifosi del Napoli

CLICCA SULL’ICONA E ISCRIVITI

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

De Luca: “Il Napoli ripartirà da Kvaratskhelia, il club vorrebbe farne una bandiera”

Interesse Napoli per due profili nuovi dall’estero, i dettagli

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Fedez, nella nuova casa c’è un regalo speciale per i figli. Mentre Chiara Ferragni svende i suoi capi