Luis Enrique è la prima scelta di De Laurentiis, vuole convincerlo ad accettare il Napoli

De Laurentiis punta su tutto su Luis Enrique

Aurelio De Laurentiis è deciso a puntare forte su Luis Enrique per il ruolo di allenatore, il presidente starebbe provando a convincere lo spagnolo ad accettare il trasferimento a Napoli per la prossima stagione. Secondo quanto dichiarato dall’esperto di calciomercato Ciro Venerato ai microfoni di Rainews, l’ex ct della Spagna sarebbe la prima scelta del presidente. Ecco quanto dichiarato:

“Tottenham e PSG, hanno ufficialmente mollato Luis Enrique comunicandolo anche al suo entourage. Allo stesso tempo il Napoli continua a prendere tempo con Gian Piero Gasperini, con il quale c’è già un accordo economico. Questi due indizi fanno una prova: lo spagnolo è la prima scelta. Aurelio De Laurentiis sta cercando di convincere Luis Enrique ad accettare il progetto azzurro, ma non basteranno i quattro milioni offerti a Gasperini per bloccare l’ex tecnico di Spagna e Barcellona. Il tecnico, a PSG, Tottenham e Chelsea, aveva chiesto dieci milioni più bonus. De Laurentiis sa tutto questo ma non sembra preoccupato da questo aspetto.”

Fonte immagine in evidenza: flikr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Web App di ForzAzzurri.net: ecco come installarla

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Jennifer Lopez ed il nuovo metodo per la skincare