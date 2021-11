VIDEO – Luis Enrique spiega l’esclusione di Fabian dai convocati della Spagna

Luis Enrique spiega l’esclusione di Fabian dai convocati della Spagna

Luis Enrique spiega l’esclusione di Fabian Ruiz dai convocati della Spagna in conferenza stampa:

Luis Enrique:

“Lo conosco perfettamente, è stato con noi all’ultimo Europeo. Sta bene, ora sta agendo da play con il Napoli che è primo in Serie A, giocando quasi tutte la partite. Lo conosco perfettamente, ma posso convocare 25 giocatori e non voglio parlare di chi non c’è. Ho parlato con Fabian in privato e le porte della nazionale sono sempre aperte, non ho molto altro da dire in verità”.

🗣️ @LUISENRIQUE21: "Me sorprende que Ibrahimović esté en la lista, pero no por su edad. Está a un gran nivel y es un gran refuerzo para Suecia". ➡️ "Ahora mismo Fabián está jugando bien, pero solo puedo traer a 25 jugadores".#VamosEspaña #Catar2022 pic.twitter.com/VHXYC28E4B — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) November 5, 2021

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

SSC Napoli, le ultime sugli infortunati: il report da Castel Volturno

Renica boccia la serie su Maradona: “Zeppa di errori, sta diventando una schifezza”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Oroscopo del giorno 04 Novembre 2021 a cura di Artemis