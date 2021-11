Renica boccia la serie su Maradona: “Zeppa di errori, sta diventando una schifezza”

Renica boccia la serie su Maradona

Alessandro Renica, boccia la serie su Maradona, l’ex difensore azzurro, campione d’Itaia con Diego Armando Maradona, ha espresso il suo parere riguardo la nuova serie sul Pibe de Oro prodotta da Prime Video. Di seguito il commento:

“La serie su Amazon su Diego è piena zeppa di errori. Hanno fatto diventare Bruscolotti un “bomber “e il gol del secolo è stato fatto al ‘Delle Alpi’ secondo loro, inoltre fanno credere che Diego saltasse in quegli anni (i primi a Napoli) gli allenamenti, cosa non vera, per fare vita notturna… Se da tanto mi dà tanto sta diventando una schifezza questa serie… E a questo punto è forse tutto da mettere in dubbio”, le sue parole su Facebook.

