Lukaku anticipa il rientro: vuole mettere benzina in vista del Napoli

Lukaku anticipa il rientro in vista della ripresa del campionato

Romelu Lukaku anticipa il rientro, come si legge sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, il belga ha deciso di anticipare il ritorno a Milano dopo qualche giorno di vacanza per cercare di dimenticare il Mondiale. Oggi l’attaccante riprenderà ad allenarsi ad Appiano, ma non lo farà da solo come succedeva prima dell’avventura in Qatar. L’attaccante tornerà a lavorare con il gruppo perché ha smaltito completamente l’infortunio ed ora ha solo bisogno di mettere benzina nel serbatoio per arrivare pronto ad inizio 2023.

