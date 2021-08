Lukaku vicinissimo al Chelsea, l’Inter pensa a Petagna per sostituirlo

Lukaku verso Londra, l’Inter su Petagna

Secondo quanto riportato da Sportmediaset, Lukaku sarebbe molto vicino al trasferimento al Chelsea. Per l’attaccante belga sarebbe un ritorno al club londinese, avendo già disputato due stagioni. L’Inter per sostituire Lukaku avrebbe sondato il terreno per Andrea Petagna, centravanti del Napoli.

