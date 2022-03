L’uomo mascherato: Osimhen non vuole rinunciare alla protezione. Il motivo

La Gazzetta dello Sport – L’uomo mascherato: Victor Osimhen non vuole rinunciare alla maschera protettiva.

Il quotidiano focalizza l’attenzione su Victor Osimhen, e spunta una curioso retroscena:

“Per la rabbia dopo la sconfitta del Milan aveva scagliato la sua maschera, rompendola. Ma ha voluto subito averne una nuova anche se i medici gli hanno detto che potrebbe lasciarla, visto che sono passati quasi quattro mesi dall’intervento maxillofacciale. Victor però non vuole mollarla, e non certo per paura… Dopo la doppietta di Verona quella protezione dà i super poteri all’uomo mascherato“.

