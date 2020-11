Maksimovic, Napoli: Ancora niente rinnovo, l’Inter lo vuole a parametro zero

Gli azzurri rischiano di perdere a zero il difensore

Il futuro di Nikola Maksimovic rischia seriamente di essere lontano dal Napoli. il difensore non ha ancora rinnovato il suo contratto e in caso non si trovasse l’accordo, potrebbe andarsene a gennaio a parametro zero. Le squadre che lo vorrebbero sono tante e una su tutte pare essere l’Inter. Secondo quanto riporta Tuttosport il club milanese avrebbe chiesto informazioni all’agente in merito al suo ingaggio. Il centrale chiede 2.5 a stagione per 4 anni. I nerazzurri vorrebbero il difensore azzurro come rimpiazzo per Milan Skriniar, giocatore che, in caso arrivasse un’offerta importante, sarebbe prontamente ceduto.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Covid19: un positivo nel Belgio. Apprensione per Mertens

Napoli, oltre il danno arriva la beffa: in arrivo il deferimento alla Procura

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Covid: focolaio al Pronto Soccorso Civico Palermo,14 positivi