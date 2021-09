Malfitano: “Questo è l’anno giusto per il Napoli, Spalletti ha dato la svolta”

Malfitano sul campionato del Napoli

In diretta ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto il giornalista Mimmo Malfitano. Il collega della Gazzetta dello Sport, ha detto la sua in merito al ruolo che avrà il Napoli in questo campionato. Ecco quanto dichiarato:

“Con chiunque parli in questo periodo: operatori di mercato, analisti, opinionisti, tutti mi dicono che questo può essere l’anno giusto per riportare qualcosa di prestigioso in città. Io condivido l’obiettivo dell’ambiente, perché io già l’anno scorso pensavo che quest’organico fosse competitivo. Ma era il manico sbagliato. Spalletti ha già dato una svolta”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Caso Opsina, il Napoli potrebbe organizzare un volo privato insieme alla Juventus

Ferrero contro ADL: “Non ha rispettato gli accordi che avevamo”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

La morte della regina Elisabetta II e l’operazione London Bridge: social a lutto e Carlo diventa re