Maradona, omaggiato in tutto il mondo. Tifosi del PAOK da brividi

Maradona, continuani gli omaggi in giro per il mondo

La scomparsa di Maradona, ha unito tutti i tifosi e le società del mondo. Negli ultimi giorni, in tanti hanno reso omaggio all’argentino. Il PSG in Francia, in occasione della partita contro il Bordeaux, ha dedicato una maxi bandiera in onore del Pibe. Anche in Grecia, i tifosi del PAOK , hanno deciso di rendere onore alla memoria di Diego con uno spelndido murales. Maradona, in occasione della sfida di Coppa Uefa del 1988, aveva avuto bellissime parole per la tifoseria greca.

FOTO

