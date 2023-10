Sky Calcio Club – Marchegiani: “Kvara meglio di Leao, partita intensa e aperta fino all’ultimo”.

L’ex portiere ed opinionista, Luca Marchegiani, è intervenuto a Sky per commentare la performance sfoggiata in campo da Napoli e Milan, finita con un pareggio per 2-2. Il commento anche sul gol di Raspadori e Kvaratskhelia: “Ravviso un errore di posizionamento da parte di Maignan sulla punizione. Il portiere del Milan non ha messo bene i due calciatori che avrebbero dovuto coprire il suo palo. Nel complesso, meglio il Napoli nella ripresa. Quando è riuscito ad alzare i ritmi e mettere in difficoltà l’avversario. Il duello a distanza tra Kvara e Leao? Meglio Kvara in questa sfida andata in scena al Maradona: una partita bellissima ed intensa, aperta fino all’ultimo”.

