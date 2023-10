Tragedia allo Stadio Maradona, corpo senza vita in un parcheggio

Tragedia allo Stadio Diego Armando Maradona: un uomo di 42 anni è stato trovato senza vita in un parcheggio abbandonato.

Nella serata di ieri, in occasione della sfida tra Napoli e Milan, si è consumata una tragedia allo Stadio Diego Armando Maradona. Nella notte è stato infatti trovato il corpo senza vita di un uomo di 42 anni. Secondo le prime ricostruzioni quest’ultimo, in compagnia di un amico, stava cercando di arrivare sugli spalti percorrendo una strada alternativa in quanto sprovvisto di biglietto.

“Il cadavere di un uomo di 42 anni è stato trovato all’interno dell’area di parcheggio abbandonata sottostante al settore ospite dello stadio Maradona dove ieri sera si è giocata la partita tra Napoli e Milan, dopo essere precipitato da un’altezza di circa 20 metri. Secondo la ricostruzione fornita da un amico della vittima alla Polizia, in due, senza biglietto, stavano cercando di arrivare sugli spalti attraverso un cunicolo. L’amico della vittima si è visto ostruire l’accesso per la caduta di una trave ed ha desistito.”

