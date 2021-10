Marchetti: “Meret? Il Napoli lo cede solo a certe cifre, dipende tutto da lui”

Luca Marchetti sul futuro di Alex Meret

L’espero di calciomercato Luca Marchetti è intervenuto in diretta ai microfoni di Radio Marte, dove ha parlato del futuro di Alex Meret. Ecco quanto dichiarato:

“Dipende più da lui che dal Napoli la permanenza. Oggettivamente la sua condizione ora è quella di alternativa. Se a lui va bene va benissimo al Napoli. Gli va bene? Nì, non credo. La scorsa estate si parlava di una possibile partenza perché voleva giocar con più continuità, il Napoli ci disse che prima di mandarlo via però doveva arrivare un’offerta importante. Non credo che le cose cambino dal giorno alla notte”.

