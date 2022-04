Marchetti: “Napoli fuori dalla corsa Scudetto, il Maradona è diventato una maledizione”

Il giornalista di Sky Sport dice la sua sullo scarso rendimento del Napoli al Maradona

Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport, a rilasciato delle dichiarazioni a TMW Radio. Nel suo intervento ha parlato anche dello scarso rendimento del Napoli di Spalletti tra le mura dello stadio Diego Armando Maradona.

Queste le sue parole:

Il Napoli è fuori dalla lotta scudetto?

“Sì, anche per una questione mentale. L’effetto Maradona ha funzionato al contrario. Quando poteva accorciare dalla vetta, con due partite di seguito in casa, non è riuscito a fare più di un punto contro due squadre comunque molto forti, Fiorentina e Roma. È come se ci fosse una ‘maledizione’, passatemi il termine, quando gioca nel proprio stadio, penso anche alle partite con Spezia ed Empoli”.

