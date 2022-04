Del Genio: “Napoli-Roma? Spalletti responsabile, Mourinho monta polemiche sul nulla”

Il giornalista commenta la gara di ieri allo stadio Maradona

Paolo Del Genio è intervenuto nel corso di A Tutto Napoli in onda su Tele A. Nel suo intervento ha parlato del pareggio di ieri tra Napoli e Roma e di quanto accaduto nel post gara.

Queste le sue parole:

“La cosa che non capisco è perché noi non tiriamo più in porta. Io ricordo tutte le gare degli ultimi 15 anni e noi anche quando non vincevamo almeno tiravamo tante volte in porta, creavamo tantissimo. Bisogna porsi delle domande perchè dopo le prime 8 giornate la media s’è abbassata drasticamente. Quando hai un’identità sai come uscire dalle situazioni, noi ci affidiamo a situazioni estemporanee che possono riuscire o meno. Il secondo tempo è brutto davvero, Spalletti ha più responsabilità dei giocatori dopo questa partita. Anche oggi non si sono visti Mertens e Osimhen insieme, si sono avvicendati, poi è uscito pure Lozano.

Dopo un buon inizio, quasi mezz’ora di dominio, ma non sfruttata a pieno perché ci sono poche potenzialità offensive, senza Lozano ed Insigne non si è più provato a fare il 2-0, non sono entrati Politano e Mertens subito. Poi s’è messo a 5 e non esiste l’equazione che con un centrale in più non prendi gol, anzi la Roma ha attaccato di più e non capisco cosa significhi avere 3 centrali e 2 terzini bloccati. Potevi pure vincere senza il gol, ma con l’1-0 eravamo contenti ma avrei detto le stesse cose, credetemi, sulla prestazione e sul poco coraggio. Possiamo metterci a 5, 7, 8, se il Napoli si abbassa prende il gol, lui stesso ci ha detto che si difende col controllo del pallone. Poi Mourinho solo alla fine s’è deciso a mettere un altro attaccante, anche lui molto prudente ma poi ha pagato.

Mourinho? Lui strumentalizza il nulla, si garantisce qualcosa a favore nelle prossime settimane. Il Napoli non parla neanche dopo torti evidenti. ADL potrebbe ingaggiarlo come dirigente per parlare dopo le partite, fa bene perché il calcio italiano è questo! Polemiche post-partita? I giornalisti nel post fanno solo domande per generarle, la partita è stata pessima da parte di entrambi gli allenatori e con la comunicazione si cerca da loro la polemica. Siamo sotto zero, l’Italia merita questo calcio, non si parla del poco coraggio nelle scelte o della partita così brutta, ma solo di polemiche sul nulla”.

