Marchetti: “Né Nzola né Bastoni al Napoli. A Giuntoli piace Zappa”

Il giornalista Luca Marchetti afferma che il dirigente sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli è interessato al giocatore del Cagliari Gabriele Zappa.

Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato, è intervenuto a Marte Sport Live, trasmissione in onda su Radio Marte, per parlare del mercato del Napoli. Marchetti smentisce le voci su un’interesse per Bastoni e Nzola da parte della società partenopea, ma dichiara che Giuntoli sarebbe interessato al difensore del Cagliari Zappa.

“Non risulta che il Napoli sia interessato a Nzola e Bastoni, i due nomi non sono mai stata accostati alla squadra azzurra in maniera concreta. Non vorrei che si accostano al Napoli solo perché alla società interessa l’allenatore dello Spezia Italiano. A Cristiano Giuntoli piace invece il difensore del Cagliari Gabriele Zappa. È abbastanza bravo come esterno ed è considerato molto interessante.”

