Marchetti: “Per il dopo Insigne il Napoli punterà su un giovane”

Luca Marchetti sul dopo Insigne

In diretta ai microfoni di Radio Marte è intervenuto l’esperto di calciomercato Luca Marchetti, che ha parlato del Napoli per il dopo Insigne. Ecco quanto dichiarato:

“Al momento non ci sono certezze. Ho la sensazione che il Napoli possa andare su un giocatore giovane e bravo, che possa crescere insieme al club. Il mercato è cambiato: nelle dinamiche del parametro zero si metta anche la necessità delle società di investire sui giovani di talento. Se molti giocatori ancora non hanno firmato il rinnovo le tempistiche sono cambiate. Alcuni giocatori o per ruolo o per importanza non sono centrali”.

