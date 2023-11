Corriere dello Sport – Mario Rui, infortunio mette in allerta: si pensa ad un innesto

L’edizione odierna del quotidiano, ha evidenziato la necessità del Napoli di intervenire sul mercato, dopo l’infortunio di Mario Rui. In lista c’è il tedesco Marvin Pattenhardt, 31enne ex Hertha Berlino e con sette presenze in nazionale. Anche un suo connazionale Nico Schulz, 30 anni, dodici presenze in nazionale e le ultime stagioni vissute al Borussia Dortmund, dove ha giocato poco, soprattutto negli ultimi mesi.

Infine c’è Denny Rose, 33enne inglese di origini giamaicane. Ha collezionato 29 presenze in nazionale, trascorso una vita al Tottenham ma è stato più di un anno fermo: l’ultima presenza risale al 2022 al Watford, ed ha appena nove partite all’attivo.

