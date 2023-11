Corriere dello Sport – Osimhen assente per influenza: Mazzarri lo aspetta contro l’Atalanta.

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sulle condizioni di Victor Osimhen. Nella giornata di ieri nigeriano è stato vittima di sintomi influenzali, che lo hanno messo ko proprio il giorno dell’arrivo del nuovo allenatore. Tuttavia, nessun allarmismo, Victor è atteso da Mazzarri per il match contro l’Atalanta, e nelle prossime ore tornerà a svolgere, come di consueto, le sue terapie per tornare in tempo per la sfida contro la Dea.

Fonte foto in evidenza —(da Football Pictures) Flickr.com —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Report medico SSC Napoli: l’esito degli esami di Mario Rui e Meret

Victor Osimhen ha saltato il primo allenamento con Mazzarri: il motivo

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Atalanta, emergenza in difesa in vista del campionato