Mario Rui: “Non giocherò Legia Varsavia-Napoli, ma tiferò al massimo”

Il terzino del Napoli Mario Rui ha rilasciato alcune dichiarazioni a Kiss Kiss Napoli.

Mario Rui è intervenuti nella trasmissione Radio Gol, in onda su Kiss Kiss Napoli. Le prime parole riguardano la sfida di Europa League tra Legia Varsavia e Napoli. Il terzino fa sapere che anche se non sarà in campo tiferà insieme ai tifosi azzurri.

“Non potrò giocare Legia Varsavia-Napoli e ne soffro. Tiferò come tutti i supporters azzurri, da casa. Sono contento del loro affetto, il merito è della squadra sta facendo molto bene. Dobbiamo continuare così preparando al meglio ogni singola partita. Sono stato accolto benissimo dai napoletani: sono uno scugnizzo anche io.. Farò di tutto per onorare la maglia.”

Su Napoli-Verona afferma:

“Arriviamo alla gara in buone condizioni. Abbiamo subito pochissimi gol ed abbiamo tutti il necessario per continuare così.”

Infine, sulla difesa:

“Subiamo pochi gol perché tutta la squadra fa sacrifici in campo. Siamo un bel gruppo e facciamo circolare bene il pallone.”

