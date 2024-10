La Gazzetta dello Sport – Mario Rui si è allenato di nuovo con i compagni, ma non giocherà

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sul caso Mario Rui. Il giocatore, nei giorni scorsi, si era rivolto all’Aic per chiedere di tornare ad allenarsi in gruppo, ma il Napoli, pur decidendo di accontentarlo, non lo ritiene più parte del progetto tecnico. Il club stesso lo aveva escluso dalla lista Serie A. Dunque, Mario Rui è tornato in gruppo, ma non giocherà. Il suo contratto è in scadenza nel 2026, e nell’ultima sessione di mercato estivo ha rifiutato diverse proposte. Sarà importante il mercato di gennaio.“Mario Rui si è allenato di nuovo con i compagni, dopo il periodo di “esilio”, ma non essendo nella lista non è utilizzabile per le partite ufficiali. Resta un separato in casa, di fatto”.

Fonte foto in evidenza — Archivio —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Llorente: “Occhio al Napoli per lo scudetto”

Mario Rui torna ad allenarsi in gruppo

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Ferrara si trasforma in una città da brivido per Halloween