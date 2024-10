Il Messaggero – Non solo la Roma, sospetta la vendita di Manolas al Napoli

L’edizione odierna del quotidiano si sbilancia, non solo la Roma, nelle indagini sulle plusvalenze sarebbero coinvolte anche Juve, Lazio e Napoli.

“Non solo la Roma. Altri club di serie A coinvolti nelle indagini sulle plusvalenze fittizie potrebbero subire a stretto giro degli accertamenti fiscali dalla Guardia di Finanza per dichiarazioni infedeli sul bilancio. E come è successo alla società giallorossa, che rischierebbe di dover pagare sanzioni amministrative che si aggirano tra i 17 milioni e i 34 milioni di euro, anche a questi club potrebbe essere contestata l’evasione dell’Ires (l’imposta sui redditi delle società)”.

In più: “Sarebbe sospetta anche la vendita di Manolas al Napoli per 36 milioni che ha garantito una plusvalenza alla società gestita dall’allora ex presidente Pallotta di 31,1 milioni di plusvalenza”.

Fonte foto in evidenza — Archivio —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Llorente: “Occhio al Napoli per lo scudetto”

Mario Rui torna ad allenarsi in gruppo

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Ferrara si trasforma in una città da brivido per Halloween