Radio Napoli Centrale – Marino: “Buongiorno? In prospettiva migliore di Kim. McTominay? Non abbiamo ancora visto tutto il suo potenziale”

Durante la trasmissione ‘Un Calcio alla Radio – 3° Tempo’, il dirigente sportivo, Pierpaolo Marino, è intervenuto in diretta: “Il Napoli ha forza, solidità, qualità e le motivazioni di allenatore e piazza per rimanere lissù. Tutti gli ingredienti per proseguire con un campionato importante ci sono.

Carenza in difesa? Si vedrà più avanti. Al momento la rosa è competitiva per tutti gli obiettivi, anche per lo scudetto. A gennaio faranno il punto, sicuramente, su ciò che manca. È sotto gli occhi di tutti che in difesa, proseguendo una stagione senza coppe, fino a gennaio si può supportare la situazione con la rosa attuale. Poi bisognerà un difensore e vedremo per l’esterno se ci sarà bisogno.

Buongiorno come Kim? Buongiorno in prospettiva può essere anche più forte di Kim perché tecnicamente è un giocatore di grandissima propsettiva, è giovane ed ha margini di miglioramento. Soprattutto, è italiano ed è un trascinatore, non è venuto in Italia per guadagnare, ha tutto l’interesse a tenersi cara la piazza del Napoli.

Che animale è il Napoli in questa Serie A? Una tigre pronta a graffiare tutti. La nuova Champions distrae? È un motivo di grande distrazione e di spreco di energie fisiche e agonistiche. Per il Napoli è un vantaggio non esserne dentro, anche se economicamente ne paghi le spese perché gli introiti della Champions sono importanti per i bilanci di Serie A.

McTominay? Stiamo vedendo ancora il 40-50% del suo potenziale, secondo me. Mi piace eccome, è un rinforzo importantissimo, un giocatore moderno con fisicità, tecnica, percussione“.

