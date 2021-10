Martino: “Già prima della partita c’erano stati cori beceri”

Carmine Martino su quanto accaduto al Franchi

Carmine Martino è intervenuto in diretta ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, dove ha detto la sua sul clima se si è respirato ieri al Franchi. Ecco quanto dichiarato:

“Offese a Koulibaly? In realtà i cori beceri sono iniziati ben prima del calcio d’inizio della partita, si è poi andato avanti per tutta la sfida per poi aumentare quando il Napoli ha raddoppiato e infine ha vinto. Devo dire però che mi ha colpito molto il comportamento della Fiorentina che è stato perfetto, inappuntabile. Anche il presidente del club, Rocco Commisso ha agito in tal senso così come lo stesso Joe Barone, suo braccio destro e tutta la squadra toscana. Purtroppo questi gesti, seppur belli, non sono serviti però a bloccare la volgarità di quanto accaduto”.

