Ugolini: “ADL è a Roma, si lavora su Conte: il tecnico ha aperto uno spiraglio al Napoli”

Ugolini su ADL e il possibile cambio allenatore sulla panchina del Napoli

Il giornalista Massimo Ugolini sui canali Sky Sui canali Sky fa il punto sul possibile cambio di allenatore sulla panchina del Napoli:

Ugolini:

“Non è il tempo delle riflessioni affrettate, però lo abbiamo ascoltato Antonio Conte che lascia aperto uno spiraglio nel quale sta cercando di infilarsi il presidente De Laurentiis. Le parti si stanno sentendo da giorni, non c’è una chiusura totale da parte di Conte ma non c’è neanche una apertura clamorosa. Ha ribadito ai nostri microfoni che vuole stare con la famiglia, ha deciso di prendersi un anno sabatico ma è ovvio che Napoli è una grande piazza e potrebbe stimolare la riflessione dell’ex allenatore del Tottenham. Quel che è certo è che la posizione di Rudi Garcia è sempre più debole dopo le parole del presidente De Laurentiis di ieri. Ha detto di non essere contento di questa classifica che rappresenta benissimo il momento difficile sta attraversando la squadra, fuori dalla zona Champions in classifica, ovviamente imprescindibile per sostenere il progetto. In questo momento il presidente è a Roma, negli uffici della Filmauro.

Garcia è atterrato a Napoli da Nizza, e questo pomeriggio dirigerà l’allenamento a Castel Volturno coi calciatori che non sono partiti con le rispettive nazionali. Ad ora è innegabile che ci sia una profonda riflessione su Rudi Garcia e sul suo sostituto. Al momento l’unica opzione spendibile è quella che porta ad Antonio Conte. Lui è il profilo scelto da De Laurentiis, lui garantirebbe la svolta per continuare a inseguire i primi posti e lottare per lo scudetto. Altre alternative, non ci risultano alcuni contatti con Mazzarri o Tudor. Quindi si continua a lavorare su Antonio Conte questo il profilo scelto, questo è il profilo che potrebbe condurre alla svolta il presidente De Laurentiis.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Retroscena Tudor: in stand by offerta Salernitana, attende chiamata dal Napoli

La previsione di Cassano: “Un calciatore del Napoli diventerà come Calhanoglu”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Chiara Ferragni, la rivelazione: “Sì, Fedez a Sanremo mi ha ferito”