Sarri ha fatto una richiesta ai suoi giocatori per la sfida di stasera al Maradona

Sarri ha fatto una richiesta ai suoi giocatori per la sfida contro il Napoli

Maurizio Sarri ha fatto una richiesta ai suoi giocatori per stasera, vorrebbe che la sua Lazio andasse oltre i suoi limiti.

L’edizione odierna del Corriere dello Sport mette l’allenatore della Lazio al centro del discorso.

Sarri ha un sogno per stasera

“Gli servirebbe una notte di magìa al Maradona, è uno di quei momenti in cui la Lazio, nelle condizioni meno favorevoli, deve riuscire a tirare fuori il massimo di fronte all’Everest (irraggiungibile) del campionato. Un anno fa si trasformò in un’umiliazione: tre gol presi in mezz’ora, la partita mai nata finì 0-4. Ai suoi giocatori, questa volta, ha chiesto di dare un’immagine diversa. Mau chiede e si aspetta personalità, la voglia di osare e di rischiare. Difendere e basta non avrebbe senso o convenienza. Bisogna giocare e provarci, con giudizio e con intensità”

