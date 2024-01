Maxi buget di ADL per il mercato: altri due rinforzi in arrivo, cifra e dettagli

Maxi buget di ADL per il mercato

Maxi buget di ADL per il mercato, il presidente azzurro è pronto a investire 60 milioni di euro per rinforzare l’organico e tentare l’assalto al quarto posto, scrive così il quotidiano Repubblica raccontando che il patron – che è in Spagna per tutta la prossima settimana – sta trattando con Gino Pozzo l’acquisto di Samardzic. Le parti sono abbastanza vicine: “Sembra superato lo scoglio dei diritti d’immagine e dell’ingaggio del 21enne tedesco naturalizzato serbo. Il padre agente di Samardzic sarà martedì in Italia e potrebbe essere il giorno giusto per la chiusura della trattativa. Manca l’ultimo ok dell’Udinese per il via libera definitivo”.

Il Napoli è impegnato pure sul fronte Dragusin: “E’ in cima alla lista. L’offerta è importante: 20 milioni di euro più il cartellino di Ostigard e il prestito di Alessandro Zanoli. L’obiettivo è superare la concorrenza del Tottenham. Florian Manea, agente del difensore, è arrivato in Italia: ha assistito ieri sera a Bologna-Genoa e adesso farà il punto della situazione con il Grifone per capire la situazione e prendere poi una decisione assieme al suo assistito. La prossima settimana, dunque, sarà decisiva”.

