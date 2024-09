La Gazzetta dello Sport – McTominay è il nuovo Vidal di Conte: è il suo centrocampista ideale

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sull’importanza di Scott McTominay per Antonio Conte: “Più che un’esultanza, è stata una vera e propria dichiarazione d’amore. Una cosa spontanea, naturale. Ma dall’impatto potentissimo. Scott è già un idolo, ma da giovedì sera è diventato il simbolo dell’orgoglio partenopeo”.

Il quotidiano rimarca che si tratta di un top player che scelto Napoli dopo una vita al Man United e che può diventare già leader: “Segnare al primo pallone toccato al Maradona sembra qualcosa di più di un segno del destino. E gioire in quel modo per un quinto gol dà la misura di quanto aspettasse quel momento. McTominay ha trasformato il Napoli e la sua carica agonistica sembra uscita direttamente dal ritratto del centrocampista ideale disegnato da Antonio Conte. Ha la carica dei guerrieri, non ha paura di prendersi responsabilità ed è pronto a diventare uno dei leader della nuova era. Ed è una cosa che lo lega profondamente a un altro centrocampista simbolo del calcio contiano. Alla Juve, infatti, Vidal ebbe un percorso simile. Conte fu costretto a virare sul 3-5-2, che fu poi la base di tre anni di successi. E come il cileno, Scott può garantire diversi gol”.

Fonte foto in evidenza — Archivio —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Monza, Nesta annincia: “Giocatore in dubbio”

Compagnoni: Se Lukaku torna quello dell’Inter, il Napoli è la favorita per lo scudetto”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Szczesny al Barcellona: l’ex Juve è il nuovo portiere blaugrana