Corriere dello Sport – McTominay non sarà convocato con il Parma: se ne parla dopo la sosta

Scott McTominay, non sarà convocato contro il Parma. Il giocatore, per motivi di tempo, rimarrà in tribuna. Nella giornata di ieri ha svolto le visite mediche, ma si è recato a Castel Volturno, solamente dopo l’annuncio da parte della società. Dunque, per vedere lo scozzese in campo con la maglia azzurra, l’appuntamento è rimandato alla gara contro il Cagliari, partita nella quale, Conte potrà schierare anche il connazionale Billy Gilmour. I due centrocampisti, nei prossimi giorni, dovranno rispondere alla convocazione in nazionale con la Scozia, per le partite di Nations League in programma giovedì contro la Polonia e domenica 8 settembre contro il Portogallo.

