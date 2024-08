X – Scotto: “Il mercato in Arabia chiude lunedì, c’è tempo per trovare una soluzione per Osimhen”

Giovanni Scotto, giornalista de Il Roma, è intervenuto sulla questione inerente a Victor Osimhen. Questo è quello che si legge sul suo profilo social: “Su Osimhen qualcuno dimentica che il mercato in Arabia chiude lunedì. C’è tempo per riallineare le idee e trovare la soluzione giusta. L’adrenalina del calciomercato ha portato a qualche esagerazione di troppo. Con certe cifre il ballo il gioco delle parti è inevitabile. Ma resta il dialogo aperto e volontà di trovare una soluzione favorevole per tutti“.

