Mele: “Cuadrado? Può dirci come guarire al meglio dal Covid-19”

Mele ironizza sulla questione Cuadrado

Silver Mele giornalista di Canale 8, è intervenuto in diretta ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli ironizzando sulla prestazione di Cuadrado post Covif-19. Ecco quanto dichiarato:

“Juan Cuadrado è stato il giocatore più in forma dei bianconeri contro il Napoli in Supercoppa. Lo stesso Lorenzo Insigne si è ritrovato di fronte il calciatore più in forma della squadra bianconera negli ultimi anni. Ha dimostrato di essere veramente in forza, ha fatto sentire il suo agonismo, sorprendente per uno che era fermo da diverso tempo. Lancio una proposta, Cuadrado indichi la strada di come si guarisce dal Covid-19…”.

