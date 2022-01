Il Mattino – Mercato chiuso per il Napoli: nessun altro rinforzo oltre Tuanzebe.

Il quotidiano, in edicola questa mattina, titola così: “Scudetto e Champions, il calciomercato rafforza Inter e Juve”. Il nome è riparazione, la sessione di gennaio serve proprio a questo, a sistemare le cose che non vanno. C’è chi invece l’ha pensata diversamente. Difatti, De Laurentiis, Giuntoli e Spalletti nell’ultimo briefing sul fronte mercato, hanno immediatamente condiviso che non ci fossero mosse da fare.

L’unico rinforzo necessario era un giocatore he sostituisse Manolas ed è arrivato Tuanzebe, poi il mercato del Napoli si è chiuso.

