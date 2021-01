Mercato – Tutto Calcio Giovanile si occupa delle categorie Nazionali Under 15, 16, 17, 18 (A-B e Lega Pro), Primavera 1, 2 e 3.

Due giovani “Under” vivranno un’esperienza in serie D.

Infatti, il club Belluno, tra l’altro al 2° posto attualmente nel Girone C, ha ufficializzato due operazioni di mercato in entrata: l’attaccante friulano Eric Lirussi, classe 2001 ex Udinese e Bologna ed il terzino Francesco Basso, calciatore classe 2002, proveniente dalle giovanili del Pordenone.

Condividi: