Mercato Napoli – Basic in pole per la mediana: c’è già l’intesa con l’agente

Mercato Napoli, Basic in pole per la mediana

Mercato Napoli – Basic in pole per la mediana, il Napoli è alla ricerca di un centrocampista centrale fisico che possa affiancare Fabian Ruiz e alternarsi probabilmente con Diego Demme. Il nome in pole position è quello di Toma Basic, contratto in scadenza tra un anno col Bordeaux, è quanto scrive il Corriere del Mezzogiorno:

“Basic del Bordeaux è una pista molto concreta, c’è già l’intesa di massima con l’agente Adrian Aliaj, che cura gli interessi anche di Rrahmani ma non ancora con il club francese”.

