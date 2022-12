Mercato Napoli, idea Ilic: Demme verso il prestito

Il giornalista Emmanuele Cammaroto riporta le ultime sul mercato del Napoli, in particolare su Diego Demme e l’interesse per Ivan Ilic.

Il Napoli sarebbe interessato ad Ivan Ilic del Verona. Non solo: secondo quanto riportato dal giornalista Emmanuele Cammaroto su Napoli Magazine Diego Demme sarebbe stato accostato a due club italiani per quanto riguarda la formula del prestito.

Ecco quanto si legge:

“Un indizio sulla volontà del Napoli traspare perché nel frattempo di Demme si è anche parlato con almeno due club italiani, per un prestito, e ci sarebbe ampia disponibilità degli azzurri in questa direzione. Ilic del Verona è un’idea, è nella lista dei primi quattro-cinque nomi valutati dal Napoli ma non è l’unica soluzione. La ciliegina sulla torta non è indispensabile ma dalle parti di Antalya comincia a maturare la tentazione di fare un “regalo” a Spalletti.”

Fonte foto: Instagram @i.ilic14

